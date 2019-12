In Serie D dopo la sconfitta 2-0 ad Altamura nel derby pugliese della sedicesima giornata di andata del girone H l’Andria ha esonerato l’allenatore Raimondo Catalano. Il presidente Aldo Roselli dopo le quattro sconfitte consecutive subite dai biancazzurri contro Gravina Foggia Bitonto e Altamura ha deciso il cambio di panchina. Al posto di Catalano ad Andria è subentrato Giancarlo Favarin.Per Favarin è un ritorno perché aveva già allenato la squadra pugliese nella prima parte di questo campionato. Favarin debutterà domenica prossima 22 dicembre nel derby pugliese in casa contro il Taranto. I tifosi degli jonici non potranno andare ad Andria per motivi di ordine pubblico. Per l’Andria sarà una partita difficile. I biancazzurri dovranno vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza.