Spagna, turista annega con i figli in una piscina di un residence

MALAGA - Un turista britannico di 53 anni, con i suoi due figli di 9 e 16 anni, è annegato nella piscina in un villaggio turistico nel sud della Spagna. L'incidente è avvenuto in un complesso residenziale nel comune di Mijas, a circa 30 chilometri da Malaga, sulla Costa del Sol.



Secondo i media locali, il padre e uno dei ragazzi si sarebbero gettati in acqua per salvare l'altro bambino in difficoltà. In corso le indagini per chiarire la dinamica del decesso.