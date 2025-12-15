Lecce, infortunio per Medon Berisha: stop di alcune settimane

- Brutte notizie in casa Lecce. Il centrocampista albanese Medon Berisha ha riportato uno stiramento alla gamba destra nel corso della gara contro il Pisa, valida per la quindicesima giornata del girone di andata di Serie A. L’infortunio è avvenuto all’11’ del primo tempo, costringendo il giocatore a interrompere anzitempo la sua partita.

Berisha, che prima dello stop aveva collezionato 13 presenze stagionali con la maglia giallorossa, non sarà a disposizione per alcune settimane. Il centrocampista salterà sicuramente le sfide contro il Como, in programma il 27 dicembre, e contro la Juventus, prevista per il 3 gennaio 2026. Il suo rientro potrebbe avvenire in occasione di Lecce-Roma del 6 gennaio oppure, in alternativa, nella successiva gara interna contro il Parma, l’11 gennaio.

Nel corso della sua carriera, Berisha è cresciuto nei settori giovanili del Lecce, militando nella Primavera e nell’Under 19, prima di maturare esperienze anche con le formazioni giovanili dello Young Boys (Under 21, Under 18 e Under 16). A livello internazionale vanta inoltre 4 presenze da titolare con la nazionale maggiore dell’Albania e 12 apparizioni con l’Albania Under 21.

L’assenza di Berisha rappresenta un’ulteriore difficoltà per il Lecce, impegnato in un campionato in cui l’obiettivo dichiarato resta il raggiungimento della salvezza. Lo staff medico seguirà con attenzione l’evoluzione del recupero del centrocampista, nella speranza di riaverlo a disposizione il prima possibile nella seconda parte di stagione.