Specchia, un Natale anti-xylella

- SPECCHIA (Le). Quest’anno, oltre al tradizionale Albero di Natale, un abete di cinque metri sistemato sulla piazzetta adiacente alla chiesa di Sant’Antonio, la Pro Loco di Specchia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha collocato nella magnifica Piazza del Popolo un bellissimo, possente e rigoglioso ulivo, dalla ricca e folta chioma.Le motivazioni della scelta di questo particolare e alternativo Albero di Natale risultano riportate chiaramente nel cartello che lo accompagna: “Illuminiamo di speranza le nostre radici”. Si parla di radici nella duplice valenza: quella letterale perché proprio alla base, ben in vista e attentamente esaltate dall’illuminazione particolarmente ricercata, si ammirano le possenti radici dell’albero, e quella figurata in quanto, nonostante l’immane tragedia che ha colpito il Salento e i suoi ulivi secolari, l’olivicoltura è, in modo particolare in un paese come Specchia (nel cui centro storico i frantoi ipogei quasi non si contano) una delle ragioni alla radice, appunto, del vivere sociale delle Comunità del territorio.La Pro Loco, contrariamente a quanto si è visto in altri luoghi e contesti, ha scelto un albero vivo non per denunciare il disastro o per rassegnarsi all’inevitabile ma per esaltare la bellezza e la forza della natura, nella gioia di vedere un ulivo meraviglioso di fronte al quale la xylella arrossirebbe! Non perdete, quindi, l’occasione: venite a visitare il Borgo Antico di Specchia, per lasciarvi affascinare dall’Ulivo Natalizio!I giorni delle festività saranno ricchi di eventi di notevole interesse. Oltre all’ormai famosissimo Presepe Vivente, giunto alla sua dodicesima edizione, ciascuna più bella e ricca della precedente, gli appuntamenti si apriranno con “Emozioni sotto l’albero” a cura dell’associazione Librarti, il 21 dicembre, alle 18:30, presso Palazzo Risolo, a cui seguirà il Concerto di Natale del CORO POLIFONICO “Amici della Musica “, evento che gode anche del patrocinio della Regione Puglia e che raccoglierà offerte interamente devolute ad EMERGENCY.Ci sarà la tradizionale Focaredda, con l’accensione la sera della vigilia che sarà accompagnata quest’anno da pittule e vin brulé, sulle note del Gran Concerto della Vigilia, a cura dell’Accademia d’Arte Thymòs, con l’immancabile Babbo Natale che consegnerà i doni ai bambini. Concludiamo con una particolare mostra denominata “La memoria giocosa”, un’esposizione della collezione privata di giocattoli antichi di Pierluigi De Castro, allestita nel piano ammezzato di Palazzo Risolo, aperta dal 22 Dicembre all’8 Gennaio, dalle 17:30 alle 20:30.