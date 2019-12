Tennis: la russa Alexsandrova vince il torneo di Limoges in Francia

La russa Ekaterina Alexsandrova ha vinto il torneo di tennis donne di Limoges in Francia superando in finale 6-1 6-3 la bielorussa Aljaksandra Sasnovic. Nelle semifinali l’Alexsandrova ha superato 7-6 6-2 l’americana Nicole Gibbs, e la Sasnovich ha sconfitto 2-6 6-2 6-2 la belga Greet Minnen. La belga Kim Clijsters,36 anni tornerà a giocare a tennis dopo che si era ritirata nel 2011. La Clijsters parteciperà a Marzo del 2020 ai tornei di Monterrey in Messico e di Indian Wells negli Stati Uniti d’America.E’ nata Farah, la seconda figlia del tennista ligure Fabio Fognini e di Flavia Pennetta. Farah in arabo vuol dire “gioia”. Il primo figlio di Fognini si chiama Federico nato nel 2017 dal matrimonio con l’ex tennista Flavia Pennetta, pugliese nata a Brindisi. Presto Fognini deciderà se parteciperà dal 3 gennaio al 12 gennaio 2020 all’Atp Cup in Australia oppure se disputerà il suo primo torneo del nuovo anno gareggiando agli Open d’Australia che si svolgeranno dal 20 gennaio 2020 al 2 febbraio.