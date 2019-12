Thomas: il 24 gennaio esce il nuovo album 'Imperfetto'

“Imperfetto” – racconta Thomas – “come il suono, come l’amore, come tutto ciò che c’è di più puro, questo album lo è.. IMPERFETTO”. Dopo la partecipazione al talent show “AMICI 16”, il suo EP Oggi più che mai raggiunge la Certificazione di Disco D’oro in 10 giorni dalla sua pubblicazione e il suo primo album “Thomas” (Disco D’Oro pe le vendite) entra direttamente al n.1 della classifica di vendita.

MILANO - Thomas è un talento incredibile capace di unire il canto e il ballo. La musica fa parte della sua vita fin da piccolo e le sue performance sono sempre qualcosa di unico. A soli 19 anni è capace di fondere insieme testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale.Dopo la sua esibizione nella finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai Uno, annuncia il suo nuovo album “IMPERFETTO” in uscita il 24 gennaio. “IMPERFETTO” conterrà Il brano “Ne 80” e altri 5 brani inediti in cui Thomas partecipa come coautore affrontando i temi dell’amore e dell’amicizia.