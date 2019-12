Tv: Due Pop Up Channel dedicato ad alcuni dei personaggi più amati dal giovane pubblico.

MILANO - Disney Channel +1 (Sky, canale 614) si trasforma! Per celebrare la magia del Natale il canale, infatti, dedicherà due Pop Up Channel ad alcuni dei personaggi più amati dal giovane pubblico.Dal 21 al 28 dicembre Disney Channel +1 sarà Topolino Channel, un intero canale dedicato ai classici senza tempo di Topolino per il Natale più divertente di sempre. Nell’arco della settimana andranno infatti in onda i 75 episodi dei classici di Topolino oltre al famosissimo e immancabile Canto di Natale di Topolino. A questi si aggiungeranno le cinque stagione degli shorts Disney Topolino e i 2 episodi speciali Disney Topolino - Un Natale Per Paperino e Disney Topolino - Storie Da Brivido Con Topolino Per Un Halloween Superspaventoso!Dal 29 dicembre al 5 gennaio, invece, il canale diventerà Ladybug Channel e trasmetterà le prime tre stagioni di Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir. L’amatissima serie racconta le avventure sempre più avvincenti di Marinette (Ladybug) e Adrien (Chat Noir), due ragazzi parigini che si trasformano in supereroi. Sempre in prima linea nella lotta ai supercattivi creati da Papillon, ora possono contare anche su nuovi alleati e poteri. L’amicizia tra i due protagonisti, intanto, si fa sempre più importante e non sarà facile per Marinette dichiarare i propri sentimenti.Un’occasione unica per rivedere i grandi classici di Topolino e i suoi amici e per rivivere insieme a tutta la famiglia le avventure di Marinette e Adrien solo su Disney Channel +1 (Sky, canale 614)!