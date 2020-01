Superstizione: i giorni e le date sfavorevoli

La scarogne de Gnazie Spine

di Vito De Fano





Se lagne sule sule Gnazie Spine:

Me spàreche! Megghièrme m’ha lassate,

m’ha sciùte a fallemènde l’Officine,

la case ca tenève ha scaffuate!





Sò stanghe de sta vita disgrazziate,

o sorta mbame, ormà sime a la fine!

E ammène atturne l’uldema uardate

come pe disce Addì, munne sassine!





S’arracchemànne l’àneme o Segnore:

Perdùneme, no u fazze stu calvarie…

E apponde la pestole dritt’o core.





Po’ jalze l’ècchie e vète u calannarie…

Degessètte?! Gesù! N’alda zampogne!

No me spàreche, no, porte scarogne!





Com’è noto, il cosiddettoè costituito da uno scherzo che può presentare due varianti: attaccare un pesce, o una sua rappresentazione, sulle spalle della vittima o colpire lo sfortunato con uno scherzo anche pesante. In varie località si mandavano i creduloni alla ricerca di oggetti impossibili o si invitavano a compiere azioni irrealizzabili, ecc.Il mese diè considerato popolarmente un mese sfortunato, in particolare per quanto riguarda iniziative importanti, come sposarsi, cambiare casa, iniziare nuove attività. L’origine di questa credenza forse è riposta nel fatto che maggio era il mese più adatto per la semina e per iniziare importanti lavori agricoli, quindi in famiglia era necessario il contributo di tutti, quindi qualsiasi iniziativa era considerata “frivola” e dannosa per la già precaria economia rurale.Non bisognerebbe mai sposarsi di mercoledì: sarebbe la rovina della futura famiglia. Peggio ancora se i giorni scelti fossero il martedì o il venerdì. Infatti un vecchio detto recita:” Né di Venere, né di Marte, non si sposa, né si parte”. Giornata fausta per il matrimonio è il sabato, perché è il “giorno della Madonna” e la protezione della Vergine rende ogni cosa certa e felice.Sono anche giorni consacrati alla magia, quelli in cui le streghe metterebbero a segno le loro pratiche malvagie e quindi rovinerebbero ogni buona intenzione. In questi giorni, dopo l’Ave Maria, le donne devono togliere la biancheria stesa ad asciugare perché, in caso contrario, le streghe farebbero la “fattura” a quei panni, producendo effetti devastanti su quanti ne facessero uso.Un discorso a parte merita il temutissimo venerdì, considerato giorno di passione e di dolore. La negatività, forse, deriva dal fatto che in quel giorno, secondo la tradizione cristiana, Cristo fu crocifisso. Di qui il divieto di mangiar carne, partecipare a feste e divertimenti e il detto “chi ride di venerdì piange la domenica”. Se poi il venerdì cade di 17, allora la negatività sarà massima, anche per coloro che alla superstizione credono solo un po’. Difficile stabilire l’origine di questa credenza: probabilmente quella data era riferita a qualche grande catastrofe (epidemie, carestie, guerre). È vero anche che qualche anno fa, l’autorevole “British Medical Journal”, smentì categoricamente le credenze dei superstiziosi comunicando che un venerdì 17, gli incidenti automobilistici furono sensibilmente diminuiti. Il periodico precisava anche che ciò poteva essere dovuto anche al fatto che gli inglesi avevano scelto di starsene a casa per il giorno considerato infausto.Puntualmente il poeta Vito De Fano ha stilato alcuni versi cogliendo il tema della sfortuna.