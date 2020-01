BARI - A quattro anni esatti dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore, fiaccolata “Verità per Giulio Regeni”: come oltre 100 città italiane, anche a Bari Amnesty International invita ad accendere candele per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, il 25 gennaio, dalle 19:00, in Corso Vittorio Emanuele. Lo rende noto l'organizzazione in un comunicato.