Roma-Lazio, derby 'capitale' per la lotta scudetto

Le attenzioni di Roma e Lazio, entrambe eliminate ai quarti di finale della Tim Cup, sono rivolte al campionato che le opporrà nel derby in programma alle ore 18 di domenica 26 gennaio 2020 e valido per il 21mo turno della Serie A 2019-2020. All'Olimpico andrà in scena una stracittadina, che fornirà delle importanti indicazioni nella conquista dello scudetto.In attesa del recupero previsto per mercoledì 5 febbraio 2020 con l'Hellas Verona, la Lazio dovrà dimostrare di accreditarsi al ruolo di seconda forza del torneo, attualmente ricoperto dall'Inter. Quest'ultima, di contro, dovrà confermare di essere l'anti-Juve nel confronto con il Cagliari in programma a San Siro alle 12.30 di domenica 26 gennaio. Sconfiggere i sardi che annoverano fra le loro file l'ex di turno Nainggolann consentirà ai nerazzurri di tallonare la Juventus impegnata poche ore dopo a Napoli.Al San Paolo, i bianconeri sfideranno a partire dalle 20.45 una compagine partenopea che, galvanizzata dalla qualificazione alle semifinali della Tim Cup, vorrà tornare a vincere anche in campionato per superare il proprio periodo di crisi nei risultati relativi alla Serie A 2019-2020.