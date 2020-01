TORINO - Dramma nel torinese la scorsa notte per un uomo di 35 anni, morto sul colpo dopo essere stato travolto da un pirata della strada. La vittima è di nazionalità albanese.Il conducente della vettura non si è fermato dopo averlo investito. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che hanno approntato una serie di posti di blocco nella zona.La tragedia si è consumata lungo la sp che collega Stupinigi a Orbassano. Il 35enne stava camminando a bordo strada in un tratto privo di illuminazione. Ad intervenire sul posto i soccorritori del servizio 118.