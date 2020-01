Bari, l’assessore Petruzzelli premierà 4 giovani atleti baresi

BARI - Domani, sabato 18 gennaio, alle ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli consegnerà delle targhe di riconoscimento, da parte dell’amminsitrazione comunale, a quattro giovani atleti baresi che si sono distinti nel corso dell’anno nelle rispettive discipline sportive.Di seguito i nominativi degli sportivi premiati:· Federico Papagni, asd Kyoan Simmi, vincitore della fase nazionale del trofeo CONI Kinder più sport 2019 under 14 a squadre· Luigi Clemente, medaglia di bronzo ai Campionati europei e Coppa del mondo di Taekwondo Kick Boxing 2019· Luana Chiara Piscopo, 5° classificata tra le italiane alla 49° Maratona di New York del 2019 con il tempo di 3h 13’ e 58’’· Mikol Mininni, asd Kankudai, vincitrice della fase nazionale del trofeo CONI Kinder più sport 2019 under 14 a squadre