Bari-Rieti, gara con vista sulla Reggina

(credits: Ssc Bari)

- Dopo 42 giorni il Bari torna al San Nicola per un doppio turno interno che lo vedrà affrontare in ordine cronologico Rieti e Sicula Leonzio, rispettivamente ultima e penultima nella graduatoria del girone C di Serie C.Il primo atto alle ore 15 di domenica 19 gennaio coi galletti chiamati a vincere sia per festeggiare i 112 anni della fondazione del Bari, sia per tallonare la Reggina impegnata a 44 km di distanza in casa del Bisceglie. Prima della sfida con gli amaranto in programma alle ore 15 di domenica 26 gennaio al Granillo di Reggio Calabria, il Bari affronterà sempre al San Nicola, la Sicula Leonzio alle ore 20.45 di mercoledì 22 gennaio.Due gare che favorite dal fattore campo consentirebbero agli uomini di Vivarini in virtù dei potenziali 6 punti in palio, di distanziare i suoi inseguitori quali Monopoli, Potenza e Ternana. Le prime 2 faranno rispettivamente visita al Catanzaro e al Catania, mentre gli umbri ospiteranno il Rende al Liberati. Per le altre pugliesi del raggruppamento centromeridionale della Serie C, trasferta per la Virtus Francavilla sul campo della Casertana.