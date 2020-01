Cuneo fiscale: taglio tasse su redditi fino ai 40mila euro

ROMA - Primo taglio delle tasse del governo giallorosso, che con istanziati in manovra per il 2020 alleggerirà la busta paga per circaIl taglio delsarà pari aal mese per i redditiper scendere gradualmente aper chi guadagna. Oltre questa soglia ci sarebbe una riduzione a scalare fino ad azzerarsi aeuro di reddito. E’ l’ipotesi per ridurre le tasse ai lavoratori illustrata dal governo al tavolo con i sindacati a palazzo Chigi. Gli attuali beneficiari del bonus Renzi avrebbero, quindi, 80 euro in più."A dispetto di quanto ha sostenuto una certa propaganda, è la prova che la manovra riduce davvero le tasse" ha detto ail presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicurando, come ha sottolineato anche il ministro dell'Economia, che si tratta di un "primo passo" per arrivare alla riforma dell'Irpef. Che, nelle intenzioni, coinvolgerà tutti i lavoratori, non solo i dipendenti, e anche i pensionati.Il vecchiointanto non sparirà ma sarà portato a 100 euro al mese, cioè 20 euro in più dell'attuale beneficio: si tratta quindi di, quando sarà erogato per, e di 1.200 euro l'anno a regime (il beneficio minimo per i redditi più alti si fermerà invece a 192 euro l'anno, ovvero 16 euro al mese).