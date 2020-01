Bari, sopralluogo dell'assessora Palone al mercato del San Paolo colpito da un incendio

BARI - Nelle prime ore di questa mattina l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, accompagnata dagli agenti della Polizia locale e dai tecnici degli uffici comunali, ha effettuato un sopralluogo al mercato coperto del San Paolo per verificare le condizioni della struttura e attivare le prime procedure in favore degli operatori mercatali i cui box sono andati distrutti nell’incendio di ieri.“Stiamo seguendo da vicino tutte le procedure e da ieri sera stiamo dialogando con gli operatori che oggi saranno impossibilitati a lavorare - spiega Carla Palone -. Abbiamo attivato immediatamente le operazioni di pulizia dei muri e il ripristino dell’elettricità per la parte di mercato ancora agibile. In queste ore i tecnici comunali stanno facendo i primi sopralluoghi per predisporre nel più breve tempo possibile i necessari lavori d’urgenza. Per il momento, invece, gli operatori che lo vorranno potranno predisporre la propria attività all’esterno della struttura e continuare a lavorare. Seguiremo l’evolversi della vicenda passo dopo passo e, nel frattempo, saremo vicini agli operatori per sostenerli in questo momento di difficoltà”.