Basket: il San Severo ko 94-82 a Verona

Nella sesta giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 94-82 a Verona. Primo quarto, Loschi e Udom 14-0 per i veneti. Ogide per i pugliesi, ma 16-11 Verona. Candussi, i veneti si impongono 26-17. Secondo quarto, Rosselli 28-19 Verona. Di nuovo Rosselli, 41-25. Hasbrouck, 49-32. Prandin, Verona prevale di nuovo 51-38.Terzo quarto, Tomassini 60-41 per i veneti. Sulla panchina del San Severo ha debuttato il nuovo allenatore Lino Lardo, subentrato a Damiano Cagnazzo, esonerato dopo la sconfitta subita a Orzinuovi in provincia di Brescia. Demps tiene in partita la squadra pugliese, però 74-45 per il Verona. Jones, i veneti trionfano 80-63.Quarto quarto, Demps bravo con le triple nel San Severo, ma 82-72 per la squadra avversaria. Rosselli, 87-79 per i veneti. Verona vince questo quarto e 94-82 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ ultimo in classifica con 10 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Demps 21 punti, nel Verona Hasbrouck 19 punti. Nella settima giornata di ritorno il San Severo giocherà in casa contro il Ferrara. Gli emiliani hanno perso 82-75 in casa col Forlì e sono terzi con 22 punti.