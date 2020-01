Rivoluzione 5G: la rete si fa ‘limeteless’

I device si trasformano, decollerà il turismo digitale e il cloud permetterà performance hi-tech anche senza strumentazione fisica

Tutti ne parlano ma per i non addetti, esattamente cosa significa “5G”? Intanto spieghiamo che è l’acronimo di “5th Generation”, quindi la quinta generazione tecnologica con prestazioni e velocità superiori a quelli della tecnologia 4G/IMT-Advanced che l'ha preceduta. Infatti il 5G sfrutterà le onde millimetriche, vale a dire onde radio tra 30 e 300 GHz, lo spettro di frequenza più elevato possibile.Ma facciamo ancora più chiarezza: il 5G è il nuovo standard per la comunicazione mobile che assicura una velocità di download e upload molto più elevata rispetto all’attuale e permette di interagire con i dispositivi IoT – Internet of Things , ‘l’internet delle cose’.Secondo gli operatori il 5G dovrebbe essere tra le 100 e le 1000 volte più veloce rispetto al 4G LTE.Alcuni esempi: per scaricare un film in 4K da una piattaforma di video in streaming ci vorrebbero solamente pochi secondi.Aumenteranno i dispositivi Iot nelle nostre case, per capirci un enorme passo avanti nella domotica.Con il 5G lo smartphone diventa una console: il nostro telefonino rimpiazzerà l’hardware che fino ad oggi era necessario per i giochi interattivi.Per non parlare del gaming online, come quello dei giochi da casino , dove l’esperienza potrà essere sempre più immersiva grazie allo sviluppo di applicazioni che, per le prestazioni delle reti odierne, sarebbero troppo lente da caricare.Si registrerà finalmente una vera impennata nell’ambito della realtà virtuale che a sua volta, oltre a rendere più esperienziali i video game, farà volare il neonato “turismo virtuale” portandosi dietro tutto il settore del vCommerce che ancora aspetta di esplodere.Per farla breve, entreremo a tutti gli effetti nell’epoca dell’always online, ossia del sempre connesso, indipendentemente dalla cablatura in fibra.