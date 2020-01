'Dico No alla Droga Puglia' incontra gli studenti di Bari

BARI - Continua l’impegno per il progetto “STOP Cannabis” dei membri del Rotary Club di Bari e dei volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia. Ieri mattina, in sinergia, hanno tenuto una conferenza di prevenzione alle sostanze stupefacenti informando gli studenti della Scuola Media “G. Carducci” di Bari, sui reali effetti delle suddette sostanze, sia a livello fisico che a livello psichico.Inoltre sono state trattate le conseguenze sociali e i reati connessi all’uso e allo spaccio di droghe, dove l’associazione Dico NO alla droga Puglia ha lasciato ai ragazzi anche del materiale informativo.Questo progetto prevede altri incontri negli istituti del territorio al fine di arrivare ai ragazzi prima che ci arrivino gli spacciatori o le sostanze stesse.I giovani e i professori, molto interessati all’attività, hanno richiesto ulteriori opuscoli informativi gratuiti, così da trattare l’argomento anche in classe.Il Presidente dell’associazione , l’Avvocato Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione si presta negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso di droghe.Le attività quindi continueranno nelle prossime settimane in altri istituti.