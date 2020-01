Basket: Milano ko 73-64 col Fenerbahce Istanbul

(credits: Olimpia Milano)

Nella ventunesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 73-64 a Istanbul contro i turchi del Fenerbahce. Primo quarto, Datome 3-0 per la squadra avversaria. Tarczewski tiene in gara Milano, ma 5-4 per il Fenerbahce. Rodriguez,11-10 Milano. Datome, 18-13 per i turchi. Kalinic, 22-15. Il Fenerbahce si impone 24-15. Secondo quarto, Kalinic 26-17 per i turchi. Sloukas, 31-20. Gudaitis tiene nel match Milano, però 37-22 per il Fenerbahce. Vesely,39-24. Nunnally, 41-27. I turchi prevalgono di nuovo 41-31. Terzo quarto, Thomas 43-33 per la squadra avversaria. Ancora Thomas, 47-35. De Colo, 53-41. Tarczewsky bravo sotto canestro per Milano, ma 54-47 per il Fenerbahce. Vesely, i turchi trionfano 56-47.Quarto quarto, Sykes tiene in partita Milano, però 56-51 per la squadra avversaria. Tripla di Datome, 60-51. Kalinic, 63-58. Thomas, 65-60. L’argentino Scola tiene in gara Milano, ma 65-62 per i turchi. Sloukas, 71-62. Nunnally, il Fenerbahce Istanbul vince questo quarto e 73-64 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ settimo in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, per Milano l’americano Tarczewski 19 punti, per i turchi l’italiano Gigi Datome 14 punti. Nella ventiduesima giornata Milano giocherà giovedì 30 gennaio alle 21,15 in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco, che hanno vinto 80-68 in casa con gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.