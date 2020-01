Calciomercato: il Bari cede Kupisz, la Virtus Francavilla Fontana acquista Risolo e Gallo

In Serie C il Bari è interessato al difensore svizzero Veseli dell’Empoli. La trattativa con la società toscana sta andando avanti bene e non è escluso che possa concludersi in modo positivo per il Bari nella prossima settimana. La società biancorossa potrebbe ingaggiare un forte attaccante se dovesse essere ceduto Ferrari. Quest’ultimo ha richieste in Serie B e C. Il centrocampista polacco Kupisz è stato ceduto in prestito al Trapani in Serie B.Il Monopoli è interessato al centrocampista Folorunsho del Bari. L’esterno greco Rota ha rinnovato il contratto col Monopoli fino al 2022. Il difensore Ferrara è stato ceduto alla Sicula Leonzio nel girone C di Serie C. La Virtus Francavilla Fontana ha acquistato il centrocampista Risolo dal Catanzaro il difensore Gallo dal Lecce e l’attaccante Ekuban dal Verona. Il Bisceglie ha ingaggiato il centrocampista Petris dal Crotone, l’esterno Nacci dal Pisa e il trequartista Trovade dal Sud Tirol. Ha ceduto il difensore Piccinni al Chiasso in Svizzera.