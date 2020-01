Basket: Milano trionfa 79-78 col Bayern Monaco in Eurolega

(credits: Olimpia Milano fb)

Nella ventunesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha vinto 79-78 in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Barthel 5-3 per la squadra avversaria. Dedovic, 14-8. Barthel,18-13. King, i tedeschi si impongono 26-21. Secondo quarto, ancora King 32-23 Bayern. Monroe, 34-25. Dedovic, 40-30. Di nuovo Dedovic, i tedeschi prevalgono di nuovo 45-38. Terzo quarto, Monroe 52-38 Bayern. Ancora Monroe, 56-40. Sisco, 65-52. I tedeschi trionfano 66-53.Quarto quarto, Dedovic 68-58 Bayern. Ancora Dedovic, 70-63. Di nuovo Dedovic, 72-68. Barthel, 74-71. Tarczewski, 76-75 Milano. Nedovic, 78-76. Ancora Nedovic, Milano vince questo quarto e 79-78 tutta la partita. Successo meritato per la squadra allenata da Ettore Messina. Milano è settimo in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Micov 16 punti, nel Bayern Monaco Barthel 18 punti. Nella ventiduesima giornata Milano giocherà martedì prossimo 4 febbraio alle 20,45 ancora in casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino che hanno perso 74-70 in Germania con i turchi del Fenerbahce Istanbul.