Serie A calcio a cinque donne: la Salinis Margherita di Savoia vince 5-3 col Grisignano

Nella seconda giornata di ritorno di Serie A di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia ha vinto 5-3 a Grisignano in provincia di Vicenza. Nel primo tempo in vantaggio le pugliesi con Bea Martin di destro. La Salinis ha raddoppiato. Juliana Bolognini ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Le venete hanno segnato con la Pinto Dias di sinistro.Nel secondo tempo le pugliesi hanno realizzato il terzo gol ancora con Bea Martin, tiro al volo. Nathalia Rozo di testa ha permesso alla Salinis di andare in gol per la quarta volta. Le pugliesi allenate dal brasiliano Marcio Bica Coelho hanno segnato la quinta rete con Jessika Manieri, tiro rasoterra. Il Grisignano ha realizzato il secondo gol con la Troiano di destro. Le venete hanno segnato il terzo gol con Veronica Privitera, girata al volo di sinistro. La Salinis è prima in classifica con 40 punti insieme allo Statte che ha vinto 7-1 a Montemesola in provincia di Taranto col Tombolo.Il Bisceglie ha perso 3-0 a Montesilvano. Il Noci ha perso 3-2 in casa col Kick Off di San Donato Milanese. Nella terza giornata di ritorno la Salinis Margherita di Savoia giocherà a Scandicci in provincia di Firenze. Lo Statte sfiderà in trasferta il Ragusa. Il Bisceglie affronterà in Puglia il Cagliari. Il Noci sarà impegnato fuori casa contro il Falconara.