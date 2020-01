Carnevale di Putignano 2020: tutte le info per assistere alle sfilate

PUTIGNANO (BA) - Cresce l’attesa per la 626ma edizione del Carnevale di Putignano. Cinque quest’anno gli appuntamenti con i carri allegorici in cartapesta, i gruppi mascherati e le maschere di carattere ispirati al tema “La Terra vista dal Carnevale”: quattro sfilate il 9, 16, 23 e 25 febbraio e una grande festa della pentolaccia il 29 febbraio 2020.In attesa di svelare il programma, le novità arrivano sul fronte degli orari e dei prezzi dei biglietti. Ritorna la sfilata pomeridiana. Lo spettacolo a cielo aperto più colorato e divertente di Puglia andrà in scena il 9 e 16 febbraio alle ore 11:30, il 23 alle ore 15:00, il 25 alle ore 18:00 e il 29 alle ore 19:00.Novità, rispetto al passato, anche sui prezzi per assistere alle sfilate. Per rendere quella che è una festa popolare più accessibile, la Fondazione Carnevale di Putignano ha scelto di ridurre il costo dei biglietti al botteghino come segue:Biglietto intero (da 14 a 64 anni): 10€Biglietto ridotto (over 65, accompagnatore disabile): 7€Biglietto serale (il 9-16-23 febbraio, dalle ore 18:00): 6€Gratuito: bambini fino a 14 anni e disabiliConvezioni scuole (su richiesta da inviare a info@carnevalediputignano.it): 6€I biglietti saranno acquistabili a breve anche online, attraverso Vivaticket, la società numero uno in Italia nel settore del ticketing presente al Carnevale di Putignano in qualità di sponsor ufficiale. Vivaticket sarà Provider Ufficiale di biglietteria attraverso una sua capillare rete di vendita che conta circa 1.300 punti sparsi su tutto il territorio nazionale. Oltre alla sua rete commerciale, Vivaticket metterà a disposizione la sua piattaforma on-line che confluirà direttamente sul portale della Fondazione Carnevale, dal quale sarà possibile acquistare i biglietti.Per il turismo organizzato scrivere a travel@carnevalediputignano.it.