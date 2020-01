Come sarà il girone di ritorno per il campionato di serie A

BARI - Sarà il Verona di Juric, promettente formazione neo-promossa in massima divisione, a fare da arbitro e a stabilire se la Lazio di Simone Inzaghi, ha ambizioni scudetto o se dovrà ridimensionare la propria stagione, in prospettiva di un piazzamento utile per la prossima edizione di Champions League. La classifica attuale vede infatti la Juventus al primo posto, seguita dall’Inter di Antonio Conte, mentre la Lazio che deve ancora giocare la gara con il Verona, è terza a sei punti di distacco dalla capolista. Da qui in poi, nonostante vi sia in palio il quarto posto per l’Europa che più conta, i punti di differenza diventano diversi, visto che Atalanta e Roma, nonostante una partita in più, sono a sette punti di distacco dalla Lazio.

Il Cagliari di Maran, dopo una prima parte del girone d’andata, giocato alla grande, pare abbia perso grinta e smalto, complice anche il successo ottenuto nei minuti di recupero, proprio dalla Lazio, in rimonta contro la formazione sarda. Il Cagliari ha perso le ultime 4 partite di campionato, e ha pareggiato la quinta. In pratica non vince una partita dallo scontro contro la Sampdoria, terminato con un rocambolesco 4-3 a favore dei rossoblù. Scorrendo ancora la classifica troviamo Parma, Torino e la sorpresa del Verona, la squadra meglio piazzata tra le neo-promosse, rispetto a Lecce e Brescia. Il Milan, nonostante un avvio non certo esaltante, è riuscito a recuperare una posizione rispetto al Napoli, ora guidato dal tecnico calabrese Gennaro Gattuso. Napoli che ha già subito 7 sconfitte, di cui quattro perse al San Paolo, a dimostrazione che questa finora è una stagione da dimenticare per il club azzurro di De Laurentiis. Il Napoli riparte ora da un obiettivo stagionale: centrare il piazzamento utile per l’Europa League, visto che il piazzamento Champions appare veramente irraggiungibile a questo punto della stagione; fare pronostici a questo punto della stagione in termini di scommesse italiane e dei bookmakers internazionali per la Champions League, non è certo semplice, visto che ci sono diverse partite che possono ancora fare da sliding doors, per questo campionato di serie A. Già la vittoria contro la Juventus, ad esempio potrebbe creare le premesse per un girone di ritorno giocato con uno spirito differente, rispetto a quanto visto finora per il Napoli.Hanno deluso anche altre squadre come la Sampdoria, ma ancora di più la nuova Fiorentina del patron Rocco Commisso, attualmente 14esima e con lo spauracchio della zona retrocessione, davvero vicina, in termini di punti in classifica. Una stagione difficile da giudicare invece per squadre come Bologna, Udinese e Sassuolo, che hanno alternato fino a questo momento, buone prestazioni con partite da dimenticare. Molto male invece la classifica che riguarda Lecce, Genoa, Brescia e Spal. In particolare la Spal, per il secondo anno di fila rischia la retrocessione in B, ma stanno attraversando un momento non certo facile anche le altre squadre coinvolte, con la Sampdoria che invece sembra in ripresa dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco e con Claudio Ranieri che ormai ha guidato i doriani fuori dalla zona calda che coinvolge invece l’altra sponda genoana. Il Genoa in effetti a parte i cambi di tecnici, sulla panchina, non trova continuità di risultati e di prestazioni e dovrà giocarsi fino alla fine questo campionato per restare in serie A. Il girone di ritorno è appena iniziato e ci sarà da vedere quali saranno le dinamiche che andranno a interessare questa seconda parte del torneo 2019-2020.