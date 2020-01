Serie A: la Juventus non sbaglia. Ronaldo stende il Parma

Nel segno di Cristiano Ronaldo, la Juventus batte il Parma 2-1, approfittando così dello stop inatteso dell’Inter a Lecce per portarsi in vetta alla classifica a quattro punti di vantaggio dai nerazzurri.La squadra di Sarri si è rivelata cinica e capace di sfruttare la qualità indiscussa dei suoi singoli. Al termine di un primo tempo abbastanza equilibrato, Ronaldo ha trovato la rete del vantaggio al 43’. Un tiro di destro, deviato da Darmian, ha spiazzato l’estremo difensore avversario.Ad inizio ripresa la squadra guidata da D'Aversa ha pareggiato i conti grazie a Cornelius, subentrato per sostituire l’infortunato Inglese. Al 55’ l’attaccante ha insaccato di testa su cross preciso di Scozzarella.Al 58’ancora Cristiano Ronaldo ha deciso il match battendo facilmente Sepe dopo una bella azione personale di Dybala.