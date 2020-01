Coppa Italia: la Juventus travolge l'Udinese e passa ai quarti

(credits: Juventus Fc)





Gli attaccanti della Juventus hanno confezionato la vittoria della squadra di Sarri sui bianconeri dell'Udinese per 4-0 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Alianz Stadium, i padroni di casa, nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, bloccato da una sinusite, e il turnover, hanno dominato dall’inizio alla fine mettendo costantemente in apprensione la retroguardia avversaria.Il risultato è stato sbloccato al 16’ da Higuain che ha battuto facilmente a rete dopo un fantastico scambio ripetuto con Dybala che ha permesso di tagliare fuori la difesa friulana.I bianconeri hanno dilagato nel momento in cui è salito in cattedra Dybala. La punta argentina ha trasformato al 26’ un rigore conquistato da Bernardeschi, atterrato in velocità dal portiere avversario. Nella ripresa, al 57’, ha realizzato la terza rete con uno splendido tiro a giro che si è insaccato all’angolino alto dopo un tocco dell'estremo difensore.Il quarto gol è arrivato al 61’ ancora su rigore, questa volta realizzato da Douglas Costa. La vittoria permette alla Juventus di accedere ai quarti di finale dove incontrerà la vincente della sfida tra Parma e Roma.