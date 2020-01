Basket: Milano ko 88-68 con l'Efes Istanbul in Eurolega

(credits: Olimpia Milano)

- Nella diciannovesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 88-68 fuori casa contro i turchi delll’Efes Istanbul. Primo quarto, Larkin 7-5 per gli avversari. Simon, 14-11 Efes Istanbul. Singleton, i turchi si impongono 16-15. Secondo quarto, di nuovo Singleton, 21-17 per l’Efes Istanbul. Larkin, 24-19. Anderson, 29-23. Pleiss, 34-30. Larkin, 40-33. I turchi prevalgono di nuovo 42-33. Terzo quarto, ancora Larkin, 47-35 per l’Efes Istanbul. Infallibile Larkin, 52-40. Beaubois, 60-42. Sanli, i turchi trionfano 65-49.Quarto quarto, ancora Sanli, 71-52 per la squadra turca allenata da Ergin Ataman. Beaubois, 74-57. Della Valle tiene in gara Milano, ma 76-62 per l’Efes Istanbul. Peters, 85-68. I turchi vincono questo quarto e 88-68 tutta la partita. Netta sconfitta per il Milano allenato da Ettore Messina. E’ sesto in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Gudaitis 11 punti, nella squadra di Ergin Ataman Larkin 23 punti. Nella ventesima giornata la squadra di Ettore Messina giocherà in trasferta contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv che hanno vinto a sorpresa 92-85 in casa con gli spagnoli del Barcellona.