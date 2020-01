Coppa Italia: Napoli e Lazio ai quarti di finale

- Napoli e Lazio non sbagliano e battendo rispettivamente il Perugia e la Cremonese strappano il biglietto per i quarti di finale dove si scontreranno per conquistare l'accesso alla semifinale. Napoli e Lazio si affronteranno al San Paolo il prossimo 29 gennaioIl Napoli ha battuto il Perugia 2-0 grazie ad una doppietta del capitano Insigne che, con l'arrivo di Gattuso in panchina, sembra rinato. L'attaccante ha regalato la vittoria ai suoi trasaformando due calci di rigore con due esecuzioni perfette sulle quali il portiere avversario non ha potuto fare nulla. Al San Paolo dove non segnava da 8 mesi, dal 5 maggio dell’anno scorso contro il Cagliari (254 giorni), Insigne ha così ritrovato la via del gol. "Il secondo tempo non mi è piaciuto, dobbiamo migliorare, sono 20 allenamenti che siamo insieme, la squadra sta migliorando ma non sono soddisfatto perché facciamo un tempo, o il primo o il secondo, dobbiamo avere continuità. Nella ripresa ho visto la squadra in difficoltà, non ragionavamo, vedo dei miglioramenti ma si può migliorare”, ha detto Gattuso in conferenza stampa.Tutto facile anche per la Lazio che, in casa, ha battuto 4-0 la Cremonese grazie alle reti di Patric, Parolo, Immobile e Bastos. Nonostante il poker biancocleste, allo stadio Olimpico, sono partiti meglio gli uomini della Cremonese che, durante i primi minuti, hanno avuto l'occasione di sbloccare il match. Con il passare dei minuti, però, la superiorità degli uomini di Inzaghi viene fuori e per gli ospiti non c'è stata storia. "Ho avuto le risposte che cercavo in una partita a cui tenevamo. Abbiamo approcciato bene la gara, che avevamo preparato bene in questi giorni. Tutti i ragazzi hanno fatto un'ottima gara", sono state le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa.