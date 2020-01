Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: azzurri in semifinale con un gol di Insigne

(credits: Ssc Napoli Fb)

Il Napoli fa sorridere i propri tifosi battendo al San Paolo la Lazio di Inzaghi nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Grazie ad un gol di Insigne, gli uomini di Gattuso hanno staccato il biglietto per la semifinale dove attende una sfidante tra Inter e Fiorentina. Un risultato che in pochi si aspettavano alla luce del diverso momento che stanno affrontando le due squadre: il Napoli rialza la testa dopo le ultime sconfitte in campionato mentre la Lazio si ferma dopo 12 successi consecutivi in tutte le competizioni.E' stata una partita ricca di emozioni quella a cui ha assistito il pubblico del San Paolo. Il Napoli parte bene e trova il gol del vantaggio dopo appena 100 secondi quando Insigne, con il destro, trafigge Strakosha. La Lazio prova immediatamente a rispondere e l'occasione arriva quando la Lazio conquista un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Immobile che, però, scivola e sbaglia. Al 19', l'espulsione di Hysaj costringe gli azzurri a correggere il sistema di gioco. Cinque minuti dopo, però, l'espulsione di Leiva ristabilisce la parità numerica. La Lazio continua così a cercare la via del pareggio senza, tuttavia, riuscirci.Nel secondo tempo, Immobile continua a trascinare i suoi dando l'assalto alla porta del Napoli. Gli uomini di Gattuso, a loro volta, aspettano il momento giusto per ripartire sperando di trovare il gol del 2-0 che chiuderebbe la partita. Ci prova Milik il cui tiro sbatte contro il palo. Al polacco risponde Immobile il cui tiro s'infrange sulla traversa. Il Napoli ci riprova ancora con Fabian ruiz, ma anche stavolta, il palo impedisce ai tifosi azzurri di esultare. La Lazio ci prova ancora, colpendo però un altro legno. Il Napoli resiste e al triplice fischio finale esulta strappando il biglietto per la semifinale.