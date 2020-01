Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 93-91 col Paok Salonicco

- Nella dodicesima giornata del girone D di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 93-91 in casa contro i greci del Paok Salonicco. Primo quarto, Best 5-2 per la squadra avversaria. Margaritis, 16-11 per il Paok. Sarikopoulos, 19-13. Thompson tiene in gara i pugliesi, ma 26-17 per i greci. Shorter, il Paok si impone 31-20. Secondo quarto, ancora Shorter 37-30 per il Paok. Tripla di Campogrande per Brindisi, ma 43-35 per i greci. Best, 49-43. Di nuovo Best, il Paok prevale ancora 53-45.Terzo quarto, Thompson preciso nei tiri liberi per l’Happy Casa però 58-54 per gli avversari. Margaritis, 61-57. Zanelli impatta per i pugliesi, 68-68. Banks, l’Happy Casa trionfa 73-71. Quarto quarto, Shorter 76-75 Paok. Zanelli, 81-78 per la squadra di Frank Vitucci. Brown, 84-81. Banks, 88-86. Tripla di Stone, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 93-91 tutta la partita.Successo importante per i pugliesi. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Stone 20 punti, nel Paok Salonicco Shorter 26 punti. Nella tredicesima giornata martedì prossimo 28 gennaio l’Happy Casa Brindisi giocherà alle 18 fuori casa contro gli ungheresi dello Szombathely.