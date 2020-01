Coronavirus: tre nuovi casi in Baviera

MONACO DI BAVIERA - Sono ben tre i nuovi casi di Coronavirus accertati in Baviera, secondo un portavoce del ministero della Salute del Land Monaco. I casi sono collegati al primo paziente, ricoverato a Monaco. Tutti e quattro lavorano per la stessa impresa nel distretto di Starberg.I tre pazienti verranno ricoverati nella clinica di Monaco Schwabing, sotto osservazione medico ed in isolamento. Si tratta della stessa struttura in cui si trova il primo 33enne risultato infetto.Il contagio sarebbe avvenuto nel contatto con una cinese, ospite della impresa per una sessione di aggiornamento. La donna non aveva sintomi quando ha contagiato i suoi colleghi. Sebbene fosse di Shanghai, i suoi genitori sono di Wuhan, la città infestata dal virus.