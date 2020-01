Counterfeit: esce oggi il nuovo singolo 'New Insane'

MILANO - Esce oggi, venerdì 3 gennaio 2020, in radio e in digitale, “New Insane” (Lava Records/Republic Records), il nuovo singolo dei COUNTERFEIT, band rivelazione della scena pop-punk, anticipa il nuovo album, che verrà pubblicato nel 2020.

Il brano, dal ritmo sostenuto e dalle sonorità forti tipiche del gruppo londinese, racconta la consapevolezza che ognuno di noi dovrebbe raggiungere, sapendo di non poter diventare quello che gli altri vorrebbero. È un invito a prendere coscienza di sé e delle proprie capacità, solo credendo in ciò che si è si può affrontare la vita senza farsi influenzare dal pensiero altrui.Lo stile dei COUNTERFEIT. è influenzato dallo spirito degli oscuri poeti romantici, dalla musica distorta del punk vintage e dell’hardcore e dalla musicalità del brit pop, tutti elementi che sembrerebbero appartenere ad un’epoca ormai passata, ma che la band è stata in grado di far propri “Il nostro intento è quello di spronare le persone ad esaminare se stesse, a parlare con i propri amici di ciò che stanno provando. Nella vita c’è molto di più dello status sociale e del successo a tutti i costi. Io stesso sto cercando di ottenere tutta la connessione possibile con le persone che mi stanno intorno, voglio un’emozione sincera e pura nelle mie interazioni con gli altri. In questo mondo in cui stiamo diventando molto più connessi tecnologicamente ma più sconnessi emotivamente, crediamo veramente che la musica possa aiutarci ad avvicinarci” – commenta Jamie Bower.I COUNTERFEIT. (Jamie Bower frontman, Sam Bower voce/chitarra, Roland Jonson voce/basso, Tristan Marmont voce/chitarra, Jimmy Craig batteria) che sono già diventati celebri all’interno del circuito dei club inglesi e che fin dall’inizio sono stati molto apprezzati dal pubblico e dalla stampa britannica per la loro attitudine rock sul palco, hanno portato il loro sound inconfondibile anche in Italia, riscuotendo grande successo, nelle tre date di Roma, Cesena e Milano in occasione del tour europeo dello scorso autunno.Meno di quattro anni fa hanno registrato il sold out presso la London’02 Academy Islington con un solo EP pubblicato, “Come Get Some”. L’album di debutto, “Together We Are Stronger”, è stato elogiato da Rock Sound e ha visto il cantante nominato come una delle 50 Greatest Rock Stars da Kerrang!. Successivamente, i COUNTERFEIT. si sono esibiti in diversi tour tra UK ed Europa, sono stati ospiti in importanti festival come Reading & Leeds, 2000 Trees e Slum Dunk Festival. Nel 2016 Kerrang! li nomina come miglior rivelazione britannica, e nel 2017 vincono il premio AIM Awards come migliore band live.