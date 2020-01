Cutrone e Piatek bomber di coppa

- Negli ottavi di Coppa Italia Fiorentina e Milan eliminano rispettivamente Atalanta e Spal. Nella sfida delle 15, ad aprire le marcature viola, ci pensa Cutrone che, appena sbarcato al Franchi, al 11', sigla l'1-0, per la gioia di Commisso presente in tribuna. Il pareggio della Dea arriva con Ilicic nella ripresa, che al 67' trasforma il cross di Malinosky il gol dell'1-1, ma viene beffata al 84' da Lirola che, imbeccato da Pulgar, realizza il gol qualificazione del 2-1.A San Siro, Piatek riprende a sparare contro la Spal, al 20' calciando all'angolino lì dove Berisha non può arrivare e si traveste in assist man al 44' per Castillejo per il 2-0. I rossoneri, nonostante il turnover, sono padroni del campo e chiudono il discorso qualificazione al 66' con Theo Hernandez che in solitaria da fuori area col sinistro realizza il 3-0.