Damiano Mulino: il cantautore pugliese pubblica il nuovo singolo 'Come l'America'

MILANO - Oggi, venerdì 10 gennaio, esce in radio e sugli store digitali "Come l'America" brano interamente scritto e composto dallo stesso Damiano Mulino che questa volta si propone al grande pubblico come solista. La canzone racconta di un viaggio attraverso le città del mondo e di un incontro casuale con una donna solitaria e sfuggente, "distante come l'America" protagonista dei pensieri dell'artista, delle emozioni e di brevi ma intensi momenti.









Damiano Mulino propone un brano pop dai suoni giovani e freschi perché questo è lo stile che lo rappresenta e che gli ha permesso di entrare nel mondo della musica sia come cantautore che come autore e compositore, collaborando con diversi artisti italiani come Benji e Fede, Fred De Palma e condividendo il palco con Fabrizio Moro, Annalisa, Ermal Meta e molti altri.La scorsa estate, Damiano Mulino in featuring con i Salento Guys, ha realizzato "TI PORTERO' A BALLARE", con l'etichetta New Music International, una delle hit estive delle nuove proposte italiane aggiudicandosi la classifica Top 20 radio e tv indipendenti di Earone per oltre 20 settimane e la Top 100 dei brani italiani più suonati nell'anno 2019. Damiano Mulino, con l'inizio del nuovo anno, si ripropone sempre con New Music International.Nasce a Lecce il 2 agosto del 1991 e, appassionato di musica fin da piccolo, inizia a scrivere e a comporre le sue prime canzoni già all'età di 11 anni. Il suo percorso musicale, negli anni, lo porta a diventare un polistrumentista oltre che un cantautore e compositore.