Emiliano: “decarbonizzazione battaglia di civiltà riconosciuta dall’Unione europea”

BARI - "Oggi stiamo registrando una bellissima cosa. L'unione europea ha deciso di finanziare con miliardi di euro i processi di decarbonizzazione. È una battaglia della Puglia. Siamo stati noi a portare questa istanza all'Ue. Siamo felicissimi che si possa dare vita a questo green new deal in collaborazione tra la Regione Puglia, il Governo italiano e l'Unione europea". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,, a margine dell'inaugurazione della Vip lounge dell'aeroporto di Bari. Per Emiliano si tratta di ”una grande battaglia di civiltà e a tutela dell'ambiente che l'Unione europea oggi riconosce in modo formale e questa è, ovviamente, una bella soddisfazione. Vale una vita una soddisfazione del genere".