LUCCA - Dramma a Lucca per una ragazza di 14 anni, morta la notte scorsa in un incendio nella sua abitazione. L'incidente è avvenuto verso le 2.30 in una casa colonica bifamiliare di Socciglia, nella frazione Anchiano di Borgo a Mozzano. Il padre della ragazza è rimasto ustionato nel tentativo di salvarla dalle fiamme.La ragazzina è stata trovata priva di vita dentro l'abitazione dai vigili del fuoco. Presenti al momento dell'incidente la 14enne e il padre che è rimasto ustionato ed è stato soccorso dal 118. In corso di accertamento le cause dell'incendio.