Mattarella: "Avere fiducia nell'Italia e negli italiani"

ROMA - "Coesione nazionale, cultura della responsabilità e orgoglio per il nostro Paese che va guardato "in fondo, un po’ come ci vedono dall’estero" con la nostra identità "sinonimo di sapienza, genio, armonia, umanità". E' una parte del messaggio del capo dello Statonel discorso di fine anno agli italiani."Si avvia a conclusione - ha esordito il capo dello Stato - un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Si tratta di un'occasione per pensare - insieme - al domani. Per ampliare l'orizzonte delle nostre riflessioni; senza trascurare il presente e i suoi problemi, ma rendendosi conto che il futuro è già cominciato", ha aggiunto."L'Italia - ha detto - riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore". Bisogna "aver fiducia - è il suo appello - e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di ingegno, di capacità di impresa. Tutto questo produce esperienze importanti, buone pratiche di grande rilievo"."E' una virtù da coltivare insieme, quella del civismo, del rispetto delle esigenze degli altri, del rispetto della cosa pubblica. Argina aggressività, prepotenze, meschinità, lacerazioni delle regole della convivenza".