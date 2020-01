Milano: in tram con wLOG dove presenterà il nuovo singolo 'Un colpo solo'

Giovedì 30 gennaio nuovo live dell’artista milanese wLOG al “Partyamo” di Milano, l’evento musicale itinerante che si svolge in tram. Come per i primi due appuntamenti, wLOG darà vita ad un live ad effetto, potente, che unirà sonorità indie pop, dance e synth (con una parte unplugged) e presenterà al pubblico i suoi brani, tra cui il nuovo singolo “Un colpo solo”, in uscita in radio e in digitale a partire dal 17 gennaio.Il tram, che per l’occasione viene trasformato in un vero e proprio club urbano e colorato da luci al neon ed effetti futuristici, partirà puntuale alle 19.30 dal deposito Atm di Baggio (Piazza Perrucchetti) e il viaggio è di circa due ore. È prevista una fermata di 15 minuti in centro città (Via Cantù - ore 20.30) alla quale i fan e il pubblico potranno prendere parte.In un “Un Colpo Solo”, wLOG si concentra sul sentimento e sulla leggerezza in equilibrio tra dramma e lieto fine: “Una canzone dedicata a chi ha intrapreso o sogna di intraprendere un viaggio in cerca di speranza, felicità e realizzazione - spiega l’artista milanese -. Immagino una canzone che faccia sognare o ricordare un viaggio, ma anche un lieto fine da porre liberamente nei propri ricordi."Il brano è un racconto di riscatto, avventura e cambiamento, in cui è centrale la spinta dell’amore come stimolo e innesco di un’azione coraggiosa, come l’abbandono dell'ambiente in cui si è cresciuti che si è trasformato in freno per i propri sogni - prosegue wLOG -. Da un lato l'attaccamento alle proprie sicurezze (casa, città, famiglia, amici) e dall'altro la voglia di evadere. Un brano di oggi, ma anche di ieri. Bastano l'amore, un treno e quattro tessere per realizzare un sogno. Elettronica con il groove del basso e della grancassa, questa canzone richiama ricordi, infanzia e tenerezza, ma anche la sfrontatezza della periferia, attraverso suoni sperimentali nelle strofe con synthwLOG è un cantautore milanese: la sua musica si muove tra il prog, il punk, l'elettronica, l'indie e il pop. Esordisce come solista nel 2018. Nel marzo 2019 esce il primo album "wLOG". Il sound viene definito switch pop: un groove familiare, ma allo stesso tempo lontano da ciò che si è abituati ad ascoltare. wLOG vuole trasportare verso il futuro la purezza della canzone, della melodia, del sentimento e del testo intimo. Un lancio di nuove miscele di suoni fusion tra clubbing, edm, synth e spunti sperimentali.