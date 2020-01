Tennis, ATP Cup: l'Italia vince 3-0 con gli Stati Uniti ma è eliminata, ok Belgio e Canada

- Nell’ATP Cup di tennis maschile in Australia l’Italia ha vinto 3-0 a Perth contro gli Stati Uniti ma è stata eliminata per peggior diferenza set rispetto al Belgio e al Canada. Stefano Trevaglia ha vinto 7-6 7-6 contro Fritz. Fabio Fognini ha superato 6-4 7-6 Isner. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno sconfitto 6-4 6-7 10-3 Krajicek e Ram. A Sydney il Belgio ha vinto 2-1 contro la Bulgaria. Il bulgaro Kuzmanov ha superato 6-0 6-3 Darcis. Il belga Goffin ha sconfitto 4-6 6-2 6-2 Dimitrov. I belgi Gille e Vliegen hanno battuto 3-6 6-4 10-7 Dimitrov e Lazarov. A Brisbane il Canada ha vinto 2-1 contro la Germania. Il tedesco Struff ha vinto 6-1 6-4 con Auger Aliassime.Il canadese Shapovalov ha prevalso 6-2 6-2 su Zverev. I canadesi Auger Aliassime e Shapovalov hanno sconfitto 6-3 7-6 Krawietz e Mies. A Sidney la Germania ha vinto 3-0 contro la Moldavia. Norrie ha superato 6-2 6-2 Coabinov. Evans ha vinto 6-2 6-2 con Albot. Jamie Murray e Salisbury hanno sconfitto 6-2 6-3 Albot e Cozbinov. A Perth la Russia ha vinto 3-0 contro la Norvegia. Khachanov ha sconfitto 6-2 6-1 Durasovic. Medvedev ha prevalso 6-3 7-6 su Ruud. Gabashvili e Kravchuk hanno battuto 7-6 6-4 Durasovic e Ruud. A Brisbane l’Australia ha vinto 3-0 in casa contro la Grecia. Millman ha sconfitto 4-6 6-1 7-6 Pervolarakis. Kyrgios ha superato 7-6 6-7 7-6 Tsitsipas. Guccione e Peers hanno sconfitto 6-3 6-4 Kalovelonis e Tsitsipas. A Brisbane il Sudafrica ha vinto 3-0 col Cile. Harris ha prevalso 6-4 6-4 su Jarry. Anderson ha superato 6-0 6-3 Garin. Klaasen e Roelofse hanno sconfitto 1-6 6-3 10-7 Garin e Jarry.A Brisbane la Serbia ha vinto 2-1 contro la Francia. Il francese Paire ha superato 6-2 6-7 6-4 Lajovic. Il serbo Djokovic ha battuto 6-3 6-2 Monfils. I serbi Djokovic e Troicki hanno prevalso 6-3 6-7 10-3 su Mahut e Vasselin. A Perth il Giappone ha superato 2-1 la Georgia. Il giapponese Soeda ha sconfitto 4-6 6-3 6-2 Metrevell. L’altro giapponese Nishioka ha vinto 6-2 6-3 contro Basilashvili. I georgiani Bakshi e Tkemaladze hanno battuto 6-2 6-4 Matsui e McLachlan. A Perth la Spagna ha sconfitto 3-0 l’Uruguay. Bautista Agut ha prevalso 6-1 6-2 su Roncadelli. Nadal ha vinto 6-2 6-1 contro Pablo Cuevas. Carreno Busta e Lopez hanno battuto 6-1 3-6 10-3 Behar e Fumeaux. A Sydney la Croazia ha vinto 2-1 contro la Polonia. Il croato Cilic ha superato 7-6 6-4 Zuk. Il polacco Hurkacz ha prevalso 6-2 6-2 su Coric. I croati Dodig e Mektic hanno sconfitto 6-2 6-1 Hurkacz e Kubot. A Sydney l’Austria ha vinto 3-0 contro l’Argentina. Novak ha sconfitto 0-6 6-4 6-4 Pella. Thiem ha prevalso 6-3 7-6 su Schwartzman. Marach e Melzer hanno superato 6-1 6-4 Gonzalez e Molteni.