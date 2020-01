Milano: ritorna il Festival di Sannolo con tante sorprese e una nuova location

Partiamo dalle novità, che nel 2020 saranno numerose. La location: dopo due strepitose edizioni al Cinema Beltrade di Via Oxilia, che ha visto partecipare non solo i cantanti in gara ma anche numerosi personaggi dello spettacolo (ricordiamo Arisa, Malika Ayane, Levante, Victoria Cabello, Francesco Mandelli e Federico Russo) e della politica milanese, tra i quali il sindaco Beppe Sala, questa edizione si sposta a Zelig, il tempio della comicità meneghina in viale Monza 140. E poi la missione sociale del Festival: sulla scia di quanto fatto nel 2019, con la distribuzione in 15 locali di NoLo di più di 50 mila pezzi di materiale biodegradabile realizzato da Ecozema (bicchieri, piatti, cannucce…), anche quest’anno Sannolo investirà parte del ricavato dei biglietti di ingresso in un progettonel quartiere.