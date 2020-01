Monopoli, Natale 2019: un successo oltre le aspettative

MONOPOLI (BA) - Si è conclusa la manifestazione natalizia Monopoli Christmas Home, a cura delle Associazioni di Categoria CNA, Confcommercio e Confeser-centi insieme all’Amministrazione Comunale, che dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 ha trasformato la città di Monopoli in un villaggio in-cantato a cielo aperto, con una scenografia mozzafiato e tantissimi eventi che hanno coinvolto decine di migliaia di cittadini e di visitatori, ben oltre i confini regionali.“E’ stato un Natale bellissimo – ha dichiarato il Sindaco Angelo Annese – e siamo soddisfatti dell’investimento fatto, perché ha centrato l’obiettivo di destagionalizzazione a cui stiamo lavorando da tempo. Monopoli Christmas Home è riuscita a catalizzare l’attenzione mediatica e di pubblico, non solo di monopolitani ma anche di turisti e visitatori da ogni parte d’Italia, che hanno espresso soddisfazione ed entusiasmo per l’organizzazione dell’iniziativa e per la bellezza della nostra città. Tutto è migliorabile, ma certamente il lavoro svolto quest’anno merita un plauso”. La punta di diamante dell’intero progetto è stata la casa di Babbo Natale, progettata e realizzata dallo scenografo monopolitano Daniele Mingolla e dal suo staff Techne’: una vera e propria opera d’arte di 64 metri quadri, originale nella configurazione e negli arredi come anche nel colorato giardino di schiaccianoci, è stata presa d’assalto da lunghe e interminabili code per tutto il periodo.A completare la scenografia insieme alle luminarie raffinate e lineari, sono state di grande richiamo le eleganti video proiezioni architetturali sui mo-numenti del centro storico, a cura di ENGIE Servizi Spa. “Abbiamo registrato un record di presenze nell’arco di tutta la manifestazione mai viste prima - ha sottolineato l’Assessore al Turismo Cristian Iaia - Monopoli è riuscita finalmente ad entrare nel circuito del Natale pugliese, insieme ad altri comuni storicamente noti per questo, distinguendosi per la qualità del progetto, per il numero degli eventi e delle animazioni, come anche per la totale gratuità dell’offerta”. Protagonisti indiscussi sono stati i bambini e le famiglie, che hanno trovato ogni giorno intrattenimento e spettacolo, insieme alla visita della casa dell’uomo più buono del mondo.Anche i giovani e gli adulti si sono lasciati incantare dai due grandi eventi di accensione dell’imponente albero di 16 metri al centro dello stradone in Piazza Vittorio Emanuele, come dai concerti e dagli artisti di strada che hanno inondato di allegria e magia tutta la città. Un Natale, dunque, che ha saputo differenziarsi con un calendario di oltre 50 appuntamenti e più di 150 artisti, tra cui degni di nota sono i 3 concerti di alto profilo che hanno visto protagonisti Karima con l’Orchestra della Valle d’Itria e il Coro Gospel Wake Up Project, i Wanted Chorus diretti da Vincenzo Schettini e la Groove Party Band, 7 parate di artisti di strada, dalle Bianche Presenze alle Mascotte Disney, dalla Mabo’ Band ai Pachamama fino alla Befana sui trampoli, gli spettacoli di magia comica e illusionismo con il Mago Scimemi e Jack il Manipolatore, l’acrobata canadese Andreanne Thibutout e tanti altri eventi a cui si sono ben integrati gli appuntamenti della Biblioteca Civica Rendella, lo spettacolo di Toti e Tata al Teatro Radar, il Capodanno in Piazza Garibaldi, il Natale in Corso Umberto e i Presepi nonché le ini-ziative delle Chiese e delle Contrade.