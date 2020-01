Ospedale Fazzi, Trevisi (M5S): "Situazione d'emergenza che avevamo previsto"

LECCE - “Purtroppo si è verificato ciò che avevamo previsto. L'ospedale di Lecce non ha più a disposizione posti letto in nessun reparto. Basti pensare che i pazienti con polmonite o broncopolmonite sono ricoverati nei reparti di chirurgia con il rischio di contagiare i pazienti appena operati. Una situazione purtroppo prevedibile che abbiamo provato a scongiurare, chiedendo alla Giunta di intervenire prima dell’arrivo del picco influenzale. Purtroppo però niente è stato fatto” lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi denunciando l’emergenza in cui si trova l’ospedale leccese, situazione che aveva già segnalato con un’interrogazione oltre due mesi fa in cui si chiedeva l’implementazione del personale medico e delle apparecchiature diagnostiche oltre che l’aumento dei posti letto per le lungodegenze.“Se si fossero implementati i posti letto - spiega Trevisi - con gli ulteriori 150 per la lungodegenza come avevamo chiesto, oggi la situazione sarebbe diversa. Invece, si è arrivati a una vera emergenza. Si sarebbe proceduto regolarmente con gli interventi programmati - incalza il consigliere - invece rallentati proprio da questa situazione di emergenza. Nei prossimi giorni incontrerò il direttore generale Rollo per ribadire la necessità di implementare i posti letto e presenterò ulteriori interrogazioni urgenti. La sanità - conclude - continua ad essere in uno stato di emergenza, ecco il risultato della politica di Emiliano”.