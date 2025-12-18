Taranto, incidente mortale sulla SP 13: muore allievo maresciallo della Marina Militare

TARANTO – Tragico incidente ieri sera sulla strada provinciale 13 tra San Giorgio e Roccaforzata: ha perso la vita Stefano Principale, 23 anni, allievo maresciallo della Marina Militare e residente a Roccaforzata. La vittima era alla guida di una moto, a bordo della quale si trovava anche un altro allievo della Marina, rimasto ferito.

L’incidente, avvenuto intorno alle 20:15, ha coinvolto anche un’automobile. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Sul posto, al pronto soccorso del SS. Annunziata, sono arrivati alcuni ufficiali della Marina Militare insieme ai Carabinieri per seguire la situazione e prestare supporto alla famiglia.

La comunità locale è sconvolta per la perdita di un giovane militare, stimato e benvoluto, travolto da una tragedia inaspettata.