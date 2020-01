Papa Francesco dirà Messa in Piazza Prefettura

Piazza della Prefettura (nota anche come Piazza della Libertà) ospiterà, domenica 23 febbraio, a partire dalle 10.45, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. L'evento liturgico concluderà la settimana di riflessione " Mediterraneo, frontiera di pace" che avrà inizio martedì 19 febbraio 2020 con la partecipazione dei Vescovi cattolici dei Paesi che si affacciano su grande mare.L'appuntamento precedentemente menzionato è stato ufficializzato nella serata di mercoledì 8 gennaio, insieme al lancio del logo che pubblicizza questo periodo di riflessione e presente sul Sito dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto.Sulla presenza del Santo Padre nel capoluogo pugliese, nella giornata di domenica 23 febbraio, saranno comunicati nei prossimi giorni ulteriori dettagli sul programma della sua seconda visita nella città di San Nicola. La prima venuta del Sommo Pontefice a Bari risale al 7 luglio 2018, in occasione dell'incontro di preghiera con i Patriarchi delle Chiese cristiane orientali per la pace in Medio Oriente.