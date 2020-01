Dopo l'attentato a Berlino del 2016, torna la paura terrorismo in Germania, dopo che a Gelsenkirchen un uomo di origine turca è stato notato dai poliziotti nascondere un coltello con il quale voleva aggredirli. Gli agenti sono stati costretti ad aprire il fuoco, in quanto il sospetto non si è fermato nel portare a termine il suo piano.