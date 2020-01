Primarie centrosinistra: confronto il 3 gennaio su 'Il Graffio' su TgNorba24

- Le primarie del centrosinistra per l'individuazione del candidato Governatore della Puglia entrano nel vivo. In vista dell'appuntamento elettivo fissato per domenica 12 gennaio 2020, l'emittente televisiva TeleNorba ospiterà sul canale 180 di TgNorba24, a partire dalle 21.20 di venerdì 3 gennaio, nell'ambito de "il Graffio", il confronto fra i 4 candidati. A confrontarsi con l'uscente Michele Emiliano saranno Elena Gentile e Fabiano Amati per il Partito Democratico e l'indipendente Leonardo Palmisano.