Promozione pugliese: la Sly United Bari travolge 5-1 l'Apricena ed è prima da sola"

Nella quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari vince 5-1 ad Apricena ed è prima in classifica da sola con 50 punti. Nel primo tempo la Sly United Bari passa in vantaggio con Zotti, tiro di destro. L’Apricena pareggia con Del Fuoco di sinistro. La squadra barese torna in vantaggio con Lacarra, su rigore dato per un fallo di Fiorentino sullo stesso Lacarra. Nel secondo tempo la Sly United Bari realizza il terzo gol ancora con Lacarra, tiro in diagonale. Manzari con una girata al volo di destro segna il quarto gol. I baresi vanno in gol per la quinta volta con Sguera su rigore concesso per un fallo di Clementini sullo stesso Sguera.Il Manfredonia pareggia 2-2 a Canosa ed è secondo a 48 punti. Nel primo tempo va in vantaggio il Canosa con Palmitessa di destro. Il Canosa raddoppia con Patruno, tiro da fuori area. Il Manfredonia accorcia le distanze con Telera di sinistro. Nel secondo tempo il Manfredonia pareggia con Terrone, tocco al volo. Il Bitritto vince 3-1 a Rutigliano ed è terzo a quota 42. Il Noicattaro pareggia 1-1 in trasferta contro il Don Uva Bisceglie. Il Castellaneta vince 2-1 a Grottaglie. Il Norba Conversano supera 1-0 in casa il Capurso. Il Real Siti Stornara travolge 3-0 in casa il Borgorosso Molfetta. Lo Spinazzola vince 7-2 in casa col Ginosa ed è ottavo a 27 punti.Nel girone B il Racale vince 4-0 in casa col Maglie ed è primo con 41 punti. Nel primo tempo il Racale va in gol con l’argentino Valori di destro. Raddoppia D’Errico di sinistro. Nel secondo tempo ancora D’Errico realizza la terza rete, tiro al volo. Il Racale segna per la quarta volta con Rodrigues, tocco in scivolata. Il Matino vince 2-1 a Veglie ed è secondo a quota 40. Il Manduria vince 5-2 a Otranto contro lo Scorrano ed è terzo con 37 punti. L’Ostuni perde 3-1 in casa contro l’Aradeo ed è quarto a 35 punti. Il Campi Salentina supera 4-2 in casa il Carovigno. Il Leverano vince 2-1 in casa col Sava. L’Avetrana vince 2-0 a Taurisano. Il Novoli ha riposato perché doveva giocare contro l’Uggiano La Chiesa che si è ritirato da questo campionato.