Coppa Italia Eccellenza, sorteggiati i campi della Finale Puglia

E' scattato con il sorteggio effettuato nella mattinata di martedì 7 gennaio 2020 presso la sede del Comitato Regionale della Puglia della Lega Nazionale Dilettanti in via Nicola Pende a Bari il conto alla rovescia per la finale della 54ma edizione della Coppa Italia di Eccellenza-Fase Regionale.La più importante competizione organizzata dallla Lnd Puglia vedrà confrontarsi per il prestigioso accesso alle fasi nazionali il Corato Calcio 1946 e l'Atletico Vieste con la gara di andata in programma a Ruvo alle 14.30 di giovedì 23 gennaio e con la quella di ritorno, programmata per le ore 15.00 di giovedì 6 febbraio a Vieste.Al sorteggio, presieduto dal presidente della Lnd Puglia Vito Tisci, hanno presenziato i patron delle due squadre. Maldera per il Corato e Spina per il Vieste.