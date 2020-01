Regionali, Salvini in un tweet: "Mandiamo avviso di sfratto al Governo Conte"

Quindi, rivolto a Stefano Bonaccini, aggiunge: "Non ti vergognare dei tuoi alleati, non ti nascondere". "S'è parlato di citofoni. Ma se ci votate lunedì citofoneremo a Conte, gli chiederemo di fare gli scatoloni. Io, Salvini e Berlusconi siamo pronti ad andare al governo. Se vinciamo chiederemo le elezioni",



"Prima li mandiamo a casa domenica - scrive il leader della Lega in un altro tweet - e poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette".

ROMA - "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza... #domenicavotoLega". E' uno dei messaggi che il leader della Lega,, sta pubblicando sunel giorno del silenzio elettorale."Sono gli sgoccioli di una campagna elettorale eccezionale che vi mette davanti a un crocevia della storia: dal vostro voto dipende il futuro di una regione che merita molto di più, locomotiva d'Italia, non grazie al Pd, ma malgrado", così la leader di Fratelli d'Italia