LUCCA - Tragedia per un 41enne di origini brasiliane che si è dato fuoco nella sua abitazione subito dopo aver ricevuto una ordinanza di sfratto esecutivo da parte di un ufficiale giudiziario: ora è ricoverato in gravissime condizioni. Il dramma si è consumato in una palazzina di via Torino ad Altopascio dove l'uomo vive in un appartamento al primo piano. Intervenuti i sanitari, l'elisoccorso Pegaso, i carabinieri e i vigili urbani.